Spalletti: "La nostra occasione per entrare nella storia"

Novanta minuti per entrare nella storia, mai il Napoli in quasi cento anni è riuscito ad arrivare ai quarti di finale di Champions League, contro l'Eintracht, gara di ritorno degli ottavi, l'opportunità di centrare un traguardo indimenticabile. L'avversario non sarà sottovalutato, assicura Spalletti: per portare a casa il risultato dopo il 2-0 dell'andata serviranno tre ingredienti fondamentali: cuore, cervello e… fortuna.

Intanto cresce la preoccupazione per l'arrivo di tifosi tedeschi nonostante il divieto di accesso allo stadio. Blindata la stazione di Napoli centrale in attesa dell'arrivo dei circa 300 ultrà provenienti da Salerno, utilizzata come tappa intermedia per aggirare i controlli. E altri gruppi di ultrà si starebbero organizzando da altre città, in particolare Bari e Bergamo.