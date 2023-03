Spalletti: "Disposto a tutto per il Napoli ma ho 64 anni, non ho molto tempo"

L'anno che verrà non è solo quello in cui sarà tre volte Natale e i preti potranno sposarsi, come cantava Dalla, ma anche un obiettivo da spostare di continuo per non trovarsi addormentati su allori che non si sono ancora conquistati: è la frenata di Spalletti ai sogni della città, scudetto va bene, ma un pensierino alla Champions non lo vogliamo fare? e allora l'allenatore ricorda a tutti che i traguardi vanno prima raggiunti, e che bisogna anche fare in fretta perché, almeno per quel che riguarda lui, 64enne, di tempo non ce n'è più tanto.

Torino squadra tosta, avverte spalletti, che limiterà al minimo le rotazione: Elmas probabile, Simeone forse, Raspadori no di certo, costretto a saltare Torino e pure la convocazione in Nazionale. Contro i granata, però, gli azzurri ritroveranno i propri tifosi in trasferta dopo il lungo stop