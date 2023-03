Napoli, due giorni per dimenticare la Lazio

Spalletti ha concesso due giorni di riposo ai suoi calciatori. Serviranno a smaltire l'amarezza più che l'acido lattico. Poi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, per un confronto su ciò che non ha funzionato contro la Lazio e poi sarà tempo di lasciarsi alle spalle quello che si spera sia stato un incidente di percorso. Contro l'Atalanta, gli azzurri avranno dalla loro di nuovo il pubblico del "Maradona", per riprendere a macinare successi.

Impegno domenicale in trasferta per la Salernitana, contro la Sampdoria. Paulo Sousa elogia il collega Dejan Stankovic e invita a non sottovalutare i blucerchiati, anche se sono ultimi in classifica: “La Sampdoria è una squadra super competitiva per tutto l'arco della gara, giocano in casa e sicuramente avranno una motivazione extra. Credo che Stankovic da quando è arrivato abbia fatto crescere tantissimo la sua squadra dal punto di vista dell'intensità, non molla mai e combatte fino all'ultimo per il risultato”.

In conferenza stampa il tecnico portoghese ricorda Davide Astori, nel quinto anniversario della scomparsa. Tornando all'impegno di campionato, dovrebbe essere confermato l'assetto con due trequartisti dietro una punta, probabilmente Piatek. Mazzocchi potrebbe partire anche dal primo minuto.