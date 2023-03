Stabia Space Village, tirocini e borse di studio per sognare lo spazio

Il Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia è l'istituto capofila di un network di venti scuole per la realizzazione del primo incubatore per startup innovative “Stabia Space Village” nel settore spaziale e dell’high tech.

Tre allievi per ciascun istituto effettueranno un tirocinio presso alcune aziende napoletane dell'aerospazio, sul tema delle tecnologie abilitanti per il rientro dai viaggi al di là dell'atmosfera e le sperimentazioni in microgravità. A seguire ogni gruppo di alunni svilupperà un'idea imprenditoriale e i migliori otterranno una borsa di studio.

Nel servizio le interviste a Roberto Vittori, astronauta, Norberto Salza, ideatore del progetto, Elena Cavaliere, dirigente scolastico dell'istituto “Severi” e Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell'Istruzione e del Merito.