Napoli al cinema

Trenta ciak per scoprire alcune delle pellicole che hanno portato Napoli sul grande schermo. La nuova iniziativa editoriale del quotidiano “Il Mattino” si chiama “Napoli città del cinema”. Il volume sarà in abbinamento al giornale, venerdì 31 marzo, e racconta in trenta film, l'amore e l'interesse dei registi per gli scorci di Partenope. La città stregò per primi, coloro che il cinema l'hanno inventato, ovvero i fratelli Lumiere. Nel 1898 girarono alcune riprese in varie location della città, due anni prima avevano organizzato la prima proiezione in assoluto a Napoli, al Salone Margherita.

Il libro ripercorre questa storia dal film “Assunta Spina” del 1915 al recente successo di “Mixed by Erry”, celebrando maestri della settima arte come Eduardo De Filippo, Francesco Rosi, Mario Martone, Paolo Sorrentino, Gabriele Salvatores, Massimo Troisi.

Nel servizio, le interviste al direttore de Il Mattino, Francesco De Core, e al rettore dell'università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, Lucio D'Alessandro.