L'odore dei libri che resta nell'anima

Il 7 giugno a Benevento sapremo se sarà anche nella cinquina finale del Premio Strega ma “Una minima infelicità” edito da Neri Pozza è intanto tra i 12 finalisti. L'autrice, Carmen Verde, si racconta a partire dai luoghi delle radici e della memoria, quelli in cui delle pagine stampate sentiva l'odore e il peso - una libreria scolastica a Santa Maria Capua Vetere un tempo gestita dalla sua famiglia come l'edicola cartoleria oggi sopravvissuta, con i segni del tempo.

Nel primo romanzo di Carmen Verde, Annetta, minuscola e dunque chiamata a integrare con il pensiero ciò che di concreto manca al suo corpo, racconta. Una madre irrequieta e un padre assente, una nonna folle, l'infelicità che si trasmette come un virus ma che è anche rifugio e lingua comune. La forma scelta è minima, i capitoli sono paragrafi e a volte frammenti.