Rap per la Rai

Di venerdì 17 senza dar retta alla scaramanzia. Il Centro di produzione Rai di Napoli, in collaborazione con il Comune partenopeo e in sinergia con Radio Rai, comincia i festeggiamenti dei primi 60 anni nel segno della musica.

In voce: Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli; Roberto Sergio, Direttore Radio Rai.

E' il concerto N al cubo: No Name x Naples. Dal nome del canale di Radio Rai destinato ai giovanissimi e concentrato sul panorama urban e hip hop. Da qui un cast under 30, il fratello maggiore Clementino a fare da co–conduttore con i 4 speaker di No Name Radio: Michele Gioia, Federica Longo, Gabriele Sarmiento e Silvio Martino.

Tra gli ospiti La Nina, Cardio Trap, Nicola Siciliano, Big Mama, Bonnie P, Samurai Jay, Big Effe, Santa Chiara, Tripolare, Vale Lp, Ugo Crepa, la straordinaria piccola Ranya direttamente da The Voice Kids. Il programma andrà in onda alle 21 in diretta audio su No Name e in diretta video su Raiplay. E nei prossimi giorni sarà visibile anche su Rai Italia.