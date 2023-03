Il concerto dei Maneskin al Palapartenope

I biglietti erano esauriti da tempo, appena i Maneskin hanno annunciato le due date a Napoli, poi rimandate a causa della pandemia. Sold out, dunque, per questi due concerti al Palapartenope di Fuorigrotta, il 28 e il 29 marzo. Fan in coda già dalle prime ore della mattina all'esterno del teatro. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas propongono una scaletta con tutti i loro brani di successo.

Nel servizio le voci dei ragazzi in fila per l'ingresso al Palapartenope