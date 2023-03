Le pinne con le ali

Uno di loro lavorava come ingegnere in un'azienda che progetta e fabbrica caschi per i piloti di Formula 1, l'altro era manager di una compagnia crocieristica. Martin Aversa e Daniele De Simone hanno lasciato i rispettivi impieghi e a Sorrento hanno fondato “Vesvius”, azienda che realizza pinne da sub in fibra di carbonio.

Aversa e De Simone raccontano la loro storia nella serie “La scintilla - viaggio tra talenti creativi”.