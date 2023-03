L'8 marzo nel segno di Lidia Poet

Abbiamo imparato a conoscerla grazie alla popolare serie tv. Lidia Poet, prima donna ad esercitare la professione d'avvocato in Italia, non poteva che essere tra le protagonista dell'8 marzo. A lei è dedicato il cortometraggio presentato ad Aversa, nella sala Livatino del Tribunale. Occasione anche per una riflessione da parte del consiglio dell'ordine degli avvocati sullo stato di salute della giustizia a Napoli Nord. Prima emergenza: le carenze d' organico.

Nel servizio la voce di Gianluca Lauro, presidente Consiglio Ordine Avvocati Napoli Nord