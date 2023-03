Italia-Inghilterra, parte il conto alla rovescia: la Nazionale torna a Napoli dopo 10 anni

La Nazionale torna a Napoli, dieci anni dopo l'ultima volta.

Lo fa in un momento esaltante per il calcio napoletano e per una classicissima. Giovedì 23 alle 20.45 al Maradona Italia-Inghilterra prima partita delle qualificazioni agli europei del 2024, rivincita della finale di Euro2021 a Wembley.

In città l'attesa sale. Tanti gli eventi di contorno alla partita. Organizzati dall'Unione Stampa Sportiva Italiana in collaborazione con la Figc. Si parlerà di calcio femminile lunedì alle 16 al Gold Tower Hotel, mentre martedì alle 16.15 calcio italiano e calcio inglese al centro del dibattito allo Yacht Club Canottieri Savoia.

Il Comune invece illuminerà di azzurro due luoghi simbolo della città: il Maschio Angioino e la Fontana del Nettuno in piazza del Municipio.

La Nazionale arriverà in città il giorno prima della partita e una delegazione guidata dal Presidente della Federcalcio Gravina si recherà all'Ospedale Pediatrico Santobono per visitare alcuni reparti e regalare palloni e magliette ai bambini pazienti dell'istituto.