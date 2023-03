Poggioreale, la sentenza assolve tutti i poliziotti coinvolti

Assolti perché il fatto non sussiste. Con questa formula il giudice monocratico della terza sezione penale, Diego Vargas, ha posto fine al processo sulla "cella zero" dove si sarebbero perpetrati abusi e maltrattamenti ai danni dei detenuti al carcere napoletano di Poggioreale.

I fatti erano relativi al periodo tra il 2012 e il 2014 e riguardavano una decina di agenti della polizia penitenziaria. Gli imputati, in questa occasione, avevano rinunciato alla prescrizione chiedendo una decisione nel merito dopo la denuncia di 4 ex detenuti che aveva avviato il processo nel 2018.

A dieci anni di distanza la sentenza scagiona i poliziotti cui non è stato contestato il reato di tortura introdotto nell'ordinamento con una legge del 2017. Grande sollievo anche da parte del sindacato degli agenti di polizia penitenziaria, l'USSP, che, in un comunicato, ha espresso la piena soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda.