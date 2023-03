Sclerosi multipla, focus su ricerca e terapie

Come affrontare la sclerosi multipla? Quali sono i risultati raggiunti nelle cure? A Napoli neospecialisti in radiologia e neurologia, riuniti nel centro congressi della Federico II in via Partenope, approfondiscono il tema con i loro docenti. Una full immersion voluta dall'ateneo federiciano e dall'associazione italiana di neuroradiologia.

Nel servizio le interviste a Fabio Tortora e Andrea Elefante, docenti della Facoltà di Medicina della Federico II, e a Marcello Longo, direttore dell'Ainr, Associazione Italiana di Neuroradiologia.