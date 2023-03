Ergastolo per Vincenzo Palumbo, il camionista che uccise due giovani a Ercolano

La sentenza è stata emessa al termine di una camera di consiglio durata circa due ore e mezza. Ergastolo per l'autotrasportatore Vincenzo Palumbo. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Assise di Napoli. I fatti accaddero a Ercolano, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre del 2021. Due giovani, Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, erano fermi in auto in via Marsiglia, nei pressi dell'abitazione di Palumnbo che all'improvviso incominciò a sparare. Almeno sei i colpi di pistola esplosi dall'uomo a pochi metri di distanza. Per i due ragazzi non ci fu nulla da fare. "Li avevo scambiati per ladri", sostenne Palumbo.

Due vite spezzate in modo atroce, quelle di Giuseppe e Tullio. Avevano 26 e 27 anni. La loro morte sconvolse tutta la comunità di Portici che si strinse al dolore delle loro famiglie. Una folla commossa gremì la chiesa di San Ciro il giorno dei funerali. Alla lettura della sentenza alcuni parenti delle vittime sono scoppiati in lacrime. Le motivazioni saranno rese note entro novanta giorni.