Dal carcere alla pizzeria, storia di un riscatto atteso 18 anni

Una vita diversa oltre le sbarre è possibile.

Mirko, 46 anni, ne ha trascorsi complessivamente circa 18 in cella, per vari reati che ha commesso. Grazie al corso di pizzaiolo che ha frequentato nel carcere napoletano di Poggioreale, per lui oggi è arrivata la svolta.

A tendergli la mano è stato Giovanni Breglia, titolare di una rinomata pizzeria di Piazza Mercato a Napoli e suo istruttore del corso.

Il corso di pizzaiolo in carcere, promosso dalla Chiesa di Napoli con l’Universitá Federico II, l’associazione dei pizzaioli e la Regione Campania è al momento fermo, in attesa dei fondi.

Interviste a: Mirko Cavallo; Gianni Breglia - titolare "Pizzeria del Popolo" Napoli; Antonio Mattone - Dir. Uff. Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Napoli