Violenza on line e minori, arriva a Napoli il progetto "Nei panni di Caino"

Calarsi nel ruolo del carnefice e poi della vittima per capire come nascono i comportamenti antisociali, provando ad intercettare e prevenire atti violenti. È l'esperimento alla base del progetto "Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele", presentato a Napoli, che vede in prima linea la Polizia di Stato ed i ricercatori del dipartimento di psicologia della Università La Sapienza di Roma.

Diversi studenti delle scuole superiori, attraverso visori 3D di ultima generazione, hanno rivestito i panni di autore o vittima dei reati. E c'è chi ha trovato il coraggio di farsi aiutare.

L'obiettivo del programma è sensibilizzare giovani inseriti in contesti a rischio verso temi come cyberbullismo, grooming online, hate speech, sexting e challenge.

Nel servizio le interviste alle dirigenti della Polizia Postale Maria Rosaria Romano e Cristina Bonucchi, alla prof. Annamaria Giannini del dipartimento di Psicologia dell'Università di Roma La Sapienza e al Questore di Napoli Alessandro Giuliano.