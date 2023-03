Dantedì 2023, a Salerno omaggio in musica al Sommo Poeta

Una videoproiezione del percorso narrativo della Commedia di Dante Alighieri, fa da quinta scenica all’ardua Dante Symphony di Franz Liszt, nella versione inedita proposta al Teatro Verdi di Salerno dagli allievi del Conservatorio Martucci in occasione del Dantedì 2023.

Il concerto sinfonico dei 102 giovani talenti salernitani è l’evento scelto dal Ministero dell’Università e della Ricerca come simbolo della Giornata nazionale dedicata al Sommo Poeta. La Dante Symphony di Liszt per orchestra e coro è conosciuta per complessità tecnica e musicale ma l’esperimento riesce: l’esecuzione si sposa alla perfezione con le tavole della videoproiezione realizzate dagli artisti Orsi Horváth e Marco Victor Romano.