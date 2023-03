Leonardo e il mistero della Gioconda napoletana

C'è una donna napoletana dietro il sorriso della Gioconda ? Diverse piste, la prima già dal 500, portano alla capitale all'ombra del Vesuvio.

Nel 1903 Benedetto Croce identificò Monna Lisa in Costanza D'Avalos. Da alcuni anni la studiosa tedesca Maike Vogt Luerssen sostiene che la Gioconda sia in realtà Isabella d'Aragona, figlia di Alfonso, erede al trono di Napoli, ritratta anche da Raffaello. Duchessa di Milano, avendo sposato uno Sforza. I ricami sulla scollatura richiamerebbero simboli di quel casato. Secondo la Luerssen dal grande genio Isabella ebbe cinque figli. Due sarebbero sepolti insieme a lei a San Domenico Maggiore, dove uno dei sepolcri degli Aragona e' senza nome. Vi finirono forse i resti di Leonardo, dopo che la sua tomba fu profanata in Francia? La studiosa chiede l'esame del DNA. .

E c'è una terza ipotesi. Monna Lisa sarebbe Isabella Gualandi, dama della corte di Costanza d'Avalos, tra Ischia e Napoli. Mentre si chiude il cinquecentenario di Leonardo, il mistero è ancora aperto. Al Tgr Carlo Vecce, uno dei massimi studiosi del genio, dice:

"Non sappiamo poi come siano andate esattamente le cose. Molto probabilmente Leonardo nei suoi ultimi anni a Roma ha eseguito il ritratto di una di queste dame napoletane che però è andato perduto".