A spasso con Pino

"La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio da cui partirà qualcosa. La canzone è stato sempre qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. E questo dai tempi di Masaniello. Una rivoluzione, praticamente. " Sono le parole di Pino Daniele ai microfoni di Joe Marrazzo in una indimenticabile inchiesta sulla musica a Napoli trasmessa nel 1979. Il titolo era "Nero napoletano" e attraverso le parole di questo cantautore emergente si raccontava anche la trasformazione sociale di una città lacera e luminosa.

Ogni città ha la sue rivoluzioni, e ogni rivoluzione ha la sua musica. Ma bisogna camminarci in mezzo a questi vicoli dedicati a Dio, tra palazzi barocchi infestati dai fantasmi e tracce di teatri pagani, per capirla davvero, quella musica. Quella rivoluzione, Quella città.

Un passo dietro l'altro, come in un pellegrinaggio, inseguiamo Pino Daniele. La sua voce, esile, sfrontata, sempre qui e sempre altrove.

"I bluesman parlano di crossroad, dove si incontravano le energie" spiega Carmine Aymone. Lui e Michelangelo Iossa ci faranno da guida in questa passeggiata tra i luoghi di Pino promossa dal FAI. Entrambi giornalisti e scrittori, hanno raccolto fotografie, aneddoti e storie in un volume, "Napule è - i luoghi di Pino", che racconta proprio l'itinerario che ci accingiamo a percorrere, cominciando da Piazza Bellini.

"Qui ci sono le mura greche: sono state scoperte per caso un anno prima della nascita di Pino, nel 1954. Sono il simbolo di questa città. Una città stratificata, una città dominata e dominante, che ha fatto proprio tutto ciò che è arrivato qui, dai saraceni ai greci, dagli ottomani agli angioini, gli svevi, gli americani..."

Procediamo nella nostra passeggiata e arriviamo in una piccola traversa di Via Santa Chiara. Oggi una lapide ricorda la nascita, proprio qui, del giurista Francesco Saverio Gargiulo. Il palazzo di fronte è quello in cui nacque, il 19 marzo del 1955, Pino. "Questa strada si chiamava Vico Foglie a Santa Chiara. Pino è nato in un sottoscala, tra le 2 e le tre del pomeriggio, l'ora in cui appare la Bella mbriana" ( nella tradizione napoletana, lo spirito benefico della casa: dal latino meridiana, perchè appare subito dopo l'ora di pranzo, dietro le tende). E proprio "Bella 'mbriana" si intitolerà il suo album del 1982.

"Pino in questa casa vivrà fino ai 5 anni. La mamma era una governante, il papà era un lavoratore del porto. In una sua canzone Pino canterà "Quando arriva il ferryboat" perchè per lui l'arrivo delle navi era il lavoro".

Cambiamo scenario. Avanzando di poche centinaia di metri arriviamo in Via Santa Maria La Nova, davanti al portone del palazzo in cui Pino trascorrerà gran parte dell'infanzia e tutta l'adolescenza.

"Intorno ai 17 anni sul divano di questa casa Pino ha scritto Napul è e Terra mia ... Pino si trasferisce da queste zie acquisite che erano le datrici di lavoro della madre. Questa è stata la fortuna di Pino perchè le zie amavano il rock".

Quanto tempo ci vuole per inventare una lingua? Un tempo di ascolto infinito. Urla di venditori di aglio e di taralli, invettive spudorate dei lavoratori del porto, la parlesia - il codice dei musicanti di mestiere per non farsi capire dai padroni. La prima rivoluzione di Pinotto è in questa strada, vicina al Conservatorio, mentre risuonano madrigali del Cinquecento.

Come premio per il diploma, Pino chiede alle zie di comprargli a cambiali una chitarra. Modello Gibson, diavoletto, quella del suo eroe Eric Clapton. Comincia tutto così.

A due passi, le scale della Chiesa di Santa Maria La Nova: il primo palcoscenico di Pino. All'inizio la voce resta nascosta dietro un formidabile talento da chitarrista. Poi si fa avanti, chissà come riesce a scovare una sua sottile, sinuosa, poesia, fatta di invettive e paesaggi urbani che cambiano a ogni accordo. Scugnizzo, bluesman, cantore sofisticato e imprevedibile.

Che cosa le manca di più di Pino Daniele? Chiediamo ad un paio di persone che hanno partecipato alla visita. "Il rapporto con questa città che si identificava in lui" ."Mi manca la sua voce e la voce che dava alla sua città". Due risposte che racchiudono tutto il rapporto tra i napoletani e la sua musica.

Lacera, luminosa, struggente, nevrotica, accelerata, una miccia di rivoluzione sempre rimandata. Una voce, una città. Perchè, come diceva Pino alla fine degli anni '70: "Di una città come questa come struttura io non accetto niente, è normale. Di una città come questa io accetto 'o sentimento, i colori dei palazzi che mi ricordano la mia infanzia, e che mi danno la forza di dire sono napoletano, sono nato qua".