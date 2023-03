Montoro, garage in fiamme: due auto distrutte, evacuata una famiglia

Disavventura notturna per una famiglia di Montoro, in provincia di Avellino. Intorno alle 3.45 si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco in via Campo Barone per un incendio all'interno di un garage. Due le autovetture completamente distrutte dalla fiamme oltre a un carrellino.

A scopo precauzionale è stata fatta evacuare la famiglia residente: per la messa in sicurezza della struttura che ha riportato danni al solaio, ci sono volute circa tre ore di lavoro.