Formazione, la Vanvitelli entra a far parte della Huawei Ict Academy

Da un lato la ricerca di talenti, dall'altro il miglioramento dell'offerta formativa. Cambia il punto di vista, ma la partnership che ha portato l'università Luigi Vanvitelli nel mondo della Huawei Academy è senz'altro un passo avanti per tutti.

L'obiettivo è esattamente questo: fornire le competenze richieste dalle imprese del settore, in primis progettazione e sviluppo di reti di computer, gestione dei sistemi informatici e sicurezza delle informazioni. Chi supera i corsi della piattaforma on line, ottiene certificazioni riconosciute a livello internazionale. Sono aperti agli studenti come integrazione del percorso di laurea, ma anche a docenti e dipendenti dell'ateneo che necessitano un upgrade tecnologico, tanto più ora che è stata implementata la navigazione ultraveloce tra le sedi dislocate dell'università.

Le interviste a:

Luigi Maffei, Pro Rettore all'Innovazione informatica e Tecnologica, Università Vanvitelli

Eduardo Perone, Vice President of Business Development Europe Region