Spalletti: “Continuiamo a tenere i piedi per terra”

“Ci sono avversari che sanno come fare a metterci in difficoltà” Così Luciano Spalletti, nella conferenza stampa postpartita, ha commentato la partita con l’Atalanta a cui il tecnico del Napoli ha fatto i complimenti: “Ho rispetto del lavoro di Gasperini, anche quest'anno sta facendo un campionato importante con coraggio e qualità. È un motivo ulteriore per congratularmi con i miei calciatori”