Nazionale, stadi di proprietà, Irma Testa: Abodi a tutto campo

Solo nei prossimi mesi Napoli, candidata a Capitale europea dello sport 2026, saprà se i riflettori torneranno ad illuminarla a livello internazionale, dopo le Universiadi di quattro anni fa. Da oggi sa che il governo ne conosce le esigenze. La visita del ministro Abodi, prima nella palestra Milleculure gestita dagli ex olimpionici Patrizio Oliva e Diego Occhiuzzi, poi al circolo Savoia per un focus sugli sport acquatici, è stata anche un modo per ricordare la difficile situazione degli impianti cittadini e per allargare il discorso ad altre tematiche