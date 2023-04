A Pasqua parte la rassegna sulle specialità della cucina partenopea

Prendere i turisti per la gola. Napoli lo fa da sempre ed è uno dei suoi assi nella manica. Pizza, babà, pastiera, genovese: nomi e gusti che si legano indissolubilmente alla storia e alla cultura. Proprio su questo patrimonio fa leva la rassegna "Vedi Napoli e poi mangia".

La rassegna durerà fino al 7 maggio e offrirà in ogni occasione il racconto della pietanza, gli approfondimenti degli chef, la degustazione e la musica. A fare da sfondo location come il monastero di Santa Maria in Gerusalemme, l'hotel Real Orto botanico, la parrocchia di San Giovanni Battista o le Terme di Agnano. Il tutto supervisionato da Marino Niola. E chi, meglio di un antropologo? In fondo, come sosteneva Feuerbach, l'uomo è ciò che mangia. Anche a Napoli.

Nel servizio l'intervista al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.