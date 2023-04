Al lavoro per dimenticare la batosta

Definirla salutare, come fece De Laurentiis dopo la Lazio, sarebbe decisamente eccessivo: la sconfitta contro il Milan, però, potrebbe paradossalmente avere anche degli effetti positivi per il Napoli. E non tanto dal punto di vista psicologico, perché ancora oggi Spalletti si è affrettato a ribadire che no, nessuno nello spogliatoio si illude di aver già vinto nonostante i 16 punti di vantaggio. Ma piuttosto sul piano squisitamente tattico, con allenatore e squadra costretti a lavorare su un piano B che vada a neutralizzare le contromisure adottate egregiamente da Pioli al Maradona. Palleggio dei centrocampisti bloccato sul nascere grazie ai due mediani, pressing alto e ripartenze letali negli spazi lasciati dagli azzurri. Gara uno va ai rossoneri, ne restano due, quelle di Champions, sulle quali bisognerà lavorare: per il capitano Di Lorenzo, in quel caso si ripartirà da zero.

Nel servizio l'intervista a Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli