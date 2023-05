Al lazzaretto di Forcella la storia di pandemie e vaccini

L’antico lazzaretto di Santa Maria della Pace, a Forcella, nel cuore di Napoli, a due passi da Castel Capuano, è stato un punto di riferimento imprescindibile durante le numerose epidemie che hanno colpito la città. Realizzato nel XVI secolo, ha una splendida corsia affrescata, lunga oltre 70 metri e alta 12, con grandi finestroni per permettere il ricambio d’aria. Insieme al Museo delle arti sanitarie e alla farmacia degli Incurabili testimonia il ruolo di capitale scientifica di livello europeo ricoperto da Napoli nel corso dei secoli.

“E’ un testimone silenzioso di una cultura scientifica sorprendente - spiega Gennaro Rispoli - direttore del Museo delle Arti sanitarie - qui sono stati compiuti degli atti terapeutici-assistenziali importanti e uno stile di assistenza assolutamente moderno. E' un luogo di sofferenza però anche un luogo dove sono stati salvate migliaia e migliaia di nostri concittadini. I ballatoi raccontano il distanziamento che era necessario e soprattutto consentiva al personale di assistenza di camminare lontano dagli ammalati"

La sala, maestosa, racconta anche come questo sia stato un luogo dove si curava non solo il corpo ma anche l’anima, attraverso la preghiera. Il complesso monumentale è stato riaperto al pubblico per ospitare la mostra “Pianeta pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” che da marzo 2022 ha ospitato oltre diecimila persone, in gran parte studenti

“Parliamo di tutte le malattie epidemiche - evidenzia Rispoli - dalla lebbra alla sifilide al colera, alla peste, alla malaria, sino al covid”.

“La finalità è rendere il visitatore alla fine del percorso un tantino più consapevole della circostanza che le malattie contagiose di carattere epidemico hanno sempre accompagnato la storia dell’umanità - aggiunge Carmen Caccioppoli, curatrice della mostra - ma è la ricerca e l’acquisizione scientifica che ha poi segnato il cambio di passo; dalla fine dell’Ottocento in poi l’isolamento dei virus e batteri responsabili delle malattie ha consentito di mettere a punto le terapie curative, ma soprattutto gli approcci preventivi, i vaccini che hanno effettivamente cambiato la sorte dell’umanità e l’approccio anche alle emergenze pandemiche future”

Una sezione della mostra è dedicata alle eccellenze mediche napoletane, Domenico Cirillo, Vincenzo Tiberio, Antonio Cardarelli e Giuseppe Moscati, Domenico Cotugno.

“Durante il colera - riprende Rispoli - il professor Lanza distribuiva qui dentro la limonea, una specie di acqua suffregna” con bicarbonato, il limone che era un ottimo reidratante per il colera. La terapia iniettiva, l’ipodermoclisi sono nati in questa sala con il professore Arnaldo Cantani. Cioè Napoli è stata veramente una capitale scientifica importante”.

Storia della ricerca medica e della solidarietà. Come in piena pandemia da covid 19 abbiamo assistito al sacrificio di centinaia di medici e infermieri, così la mostra evidenzia come durante le epidemie qui moriva chi era dedito all’assistenza, spesso religiosi come i fatebenefratelli, i frati ospedalieri di San Giovanni di Dio e le suore di Sant’Anna.

E come testimoniano numerose opere letterarie, anche in passato medici e assistenti non sempre erano ben accolte. “Le reazioni psicologiche a favore e contro la medicina tradizionale sono sempre le stesse: i no vax per esempio sono un fenomeno che già esisteva nell’Ottocento”, ricorda Rispoli.

Tra gli allestimenti di maggiore impatto il medico della peste

Indossa un camice nero catramato, poi porta degli occhiali con delle lenti spesse, poi c'ha un grande becco che serviva per filtrare l'aria, per lo più è un corno di bue forato in cui ci si metteva la ruta, ci si metteva l'aceto, sostanze che servivano per tenere lontano la peste

Era abbastanza analogo ai nostri sistemi di contenimento e soprattutto di filtraggio dell'aria che usiamo ancora oggi

E’ stata riprodotta la configurazione del lazzaretto ai tempi del colera del 1884, con oltre 20mila morti a Napoli. I letti erano disposti a un metro e mezzo l’uno dall’altro con lo spazio per accogliere il paniere calato dall’alto con le terapie.

C’è poi un particolare presepe scientifico per illustrare le malattie in modo immediato

Sono statuette che presentano le stimmate della malattia

E' un modo anche un po' napoletano di dissacrare la malattia per esorcizzarla

La mostra illustra le modalità di diffusione delle malattie e come i cambiamenti climatici stiano incidendo in questo senso

Carmen Caccioppoli: Gli agenti patogeni, virus e batteri hanno sempre viaggiato al seguito degli esseri umani lungo le grandi rotte commerciali, terrestri e marittime, ma anche hanno seguito da sempre lo spostamento delle truppe militari

Carmen Caccioppoli: Da fenomeno squisitamente economico e finanziario la globalizzazione ha dimostrato di essere un fenomeno ancora più impattante dal punto di vista sanitario ed emergenziale

In questo senso il covid 19 ha dimostrato come a una maggiore rapidità di diffusione del contagio rispetto al passato sia coincisa anche un’analoga rapidità di reazione della comunità scientifica grazie alla condivisione delle conoscenze.

I curatori hanno una missione: trasformare la mostra da temporanea in permanente

Questo è un luogo speciale e noi vorremmo che diventasse un museo della salute … Un luogo dove si facesse prevenzione e dove le istituzioni parlassero ai cittadini, ai ragazzi in età scolastica