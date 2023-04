Allarme microcriminalità ad Acerra. Nei giorni scorsi il raid di una baby gang contro un gruppo di ragazzi inermi. Il Vescovo Antonio Di Donna si dice preoccupato e aggiunge: “E' in gioco il futuro dei nostri ragazzi. Ognuno faccia la sua parte: famiglie, genitori, scuole, chiesa e, soprattutto l'amministrazione comunale”. Risponde il sindaco Tito D'Errico: “Abbiamo la videosorveglianza e intendiamo implementarla. Abbiamo migliorato la pubblica illuminazione e dato mandato alla polizia municipale di sorvegliare le piazze principali. Ma non basta. C'è necessità di aprire un colloquio con servizi sociali e scuole per capire in profondità il fenomeno”.