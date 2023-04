Angela Procida, un'atleta dalle braccia d'oro

Angela Procida è nata il 29 giugno del 2000 a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. La sua vita è stata segnata da un incidente e da un dolore enorme: la perdita del padre e della sorella. Da allora è in sedia a rotelle, ma la vita che le ha tolto l'uso delle gambe non le tolto la determinazione. È diventata una sportiva quasi per caso. E appena entrata in piscina ha fatto registrare i suoi primi record. Oggi è una campionessa di nuoto. Ha conquistato l’oro al Citi Para Swimming World Series di Lignano Sabbiadoro a marzo 2023. Con un tempo di 4.53.97 suo anche il record europeo dei 150 misti della classe sportiva SM2. Nel suo palmarès, tra le altre cose, una medaglia d’oro nei 200 stile libero e una d’argento nei 50 dorso ai mondiali di nuoto paralimpico di Madeira, in Portogallo, nel 2022.

Ha partecipato anche alle olimpiadi di Tokyo rimediando un quinto posto. Ora punta a Parigi 2024. Intanto, però, oltre al nuoto ha scelto di cimentarsi anche nell'handbike. A sostenerla nelle sue avventure sportive la sua famiglia tutta al femminile che la segue ovunque, in gare e trasferte.

Nella sua vita di tutti i giorni anche lo studio all'università Federico II. Oltre i sogni sportivi, anche quello di diventare ingegnere biomedico.



Nel servizio le interviste a Sandra Iacobucci, mamma di Angela, a Francesca Allocco, allenatrice di Angela e ad Anna Iacobucci, zia di Angela.