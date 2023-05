Anguissa, il colosso dal dribbling facile

Era arrivato nell’ultimo giorno di mercato del 2021 in prestito dal Fulham, quasi fosse un acquisto-tampone per andare a riempire il centrocampo. Si è rivelato da subito uno dei colpi più riusciti di Cristiano Giuntoli, al punto che al termine della stagione De Laurentiis si affretta a esercitare l’opzione da 15 milioni di euro per il riscatto. Presenza fisica, intelligenza tattica e qualità tecniche (altissime le sue percentuali di dribbling riusciti) ne hanno fatto un perno del centrocampo azzurro. Ha un contratto fino al 2025 con opzione di rinnovo al 2027.