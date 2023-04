Arrestati due ultras per gli scontri in curva

Due arresti. Gli scontri tra tifosi avvenuti domenica sera in curva B hanno i primi colpevoli: un 32enne di Napoli e un 37enne della provincia di Benevento, appartenenti al gruppo Ultras 72, entrambi sottoposti anche a un Daspo di 5 anni. Le accuse sono di rissa aggravata e possesso di oggetti contundenti.

Le indagini della Digos proseguono per identificare gli altri responsabili grazie alla videocamere di sorveglianza, mentre il club precisa sul proprio sito ufficiale che il divieto di introdurre bandiere e striscioni allo stadio Maradona non esiste: basta seguire una procedura, come hanno fatto i sostenitori del Milan.

Regole che spesso non piacciono al tifo organizzato. La manifestazione del pomeriggio prima della partita, dovuta anche al caro biglietti, e l'assenza di cori durante il match sono stati il simbolo della rottura con De Laurentiis, che del resto non ha nessuna intenzione di ricucire i rapporti.



A Spalletti tocca il compito, ora un po' più complicato, isolare la squadra da tutto questo, ma anche dalla festa scudetto preparata con largo anticipo e dallo 0-4 subito dal Diavolo. Farlo senza Osimhen e forse Olivera, che hanno lavorato ancora a parte, non è il massimo. In gruppo è tornato un comprimario, Bereszynski. Mentre la Figc ha aperto un'inchiesta su Politano, reo di un gestaccio rivolto ai tifosi rossoneri che lo insultavano.