Boom turismo. Arrivano venti treni regionali in più per i giorni festivi

Quando gli addetti ai lavori denunciano la carenza di servizi per il turismo in Campania il primo problema al quale si riferiscono è sempre il trasporto pubblico. In vista della straordinaria movimentazione di passeggeri prevista per questo lungo ponte e per il prossimo, quello del primo maggio, Trenitalia si è attrezzata: da domani 20 nuovi collegamenti con il regionale nei giorni festivi per 15.000 posti in più.

Nello specifico 6 sulla linea Napoli Centrale - Formia, 4 sulla Napoli Centrale - Caserta, 6 sulla Napoli Campi Flegrei-Salerno e altri 4 sulla Caserta-Salerno.

In accordo con la Regione, l'incremento resterà in vigore per tutta la stagione estiva.

Per quanto riguarda invece la pecora nera del trasporto regionale, la Circumvesuviana, anche quest'anno per il rapporto “Pendolaria” regina d'Italia in guasti e disagi, l'unica novità al momento è un piccolo incremento nei collegamenti tra Napoli e Sorrento, da oggi una nuova corsa con bus che parte da Sorrento alle 22:30 ed effettua tutte le fermate verso Napoli da dove riparte a mezzanotte e 45 per Sorrento.

L'Eav spera di poter partire per giugno con il piano di efficientamento illustrato giorni fa in Prefettura ai sindaci della penisola sorrentina, ma il progetto deve ancora passare al vaglio delle organizzazioni sindacali.