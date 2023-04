Arzano, il capo della Municipale senza più scorta: "Deluso, ma non mi fermerò"

“Sono deluso, ma non ho paura e non mi fermerò”. Sono le parole, dette ai microfoni della Tgr Campania, del comandante della Municipale di Arzano, Biagio Chiariello, dopo la decisione di revocargli la scorta, assegnatagli circa un anno fa, perché sarebbero cessati i pericoli per la sua vita dopo l'arresto degli esponenti della camorra che l'avrebbero minacciato di morte. Una decisione controversa che Chiariello contesta.