Attentati ai sindaci, si indaga sul possibile nesso tra le due bombe

Un progetto del Pnrr presentato insieme, approvato ma non ancora finanziato. E' in apparenza l'unico punto di contatto tra le amministrazioni di Castel San Giorgio e Roccapiemonte, nel salernitano, i cui sindaci Paola Lanzara e Carmine Pagano sono stati bersaglio di analoghi attentati a ventiquattro ore di distanza: due bombe carta fatte esplodere nella notte davanti ai portoni delle loro abitazioni. Provocando danni ai palazzi e a qualche auto, ma fortunatamente nessun ferito.

I carabinieri di Mercato San Severino, coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore, indagano sull'eventuale nesso tra i due episodi. Tra le piste il tentativo della malavita di condizionare gli appalti, ma è presto per ipotesi più precise. I primi cittadini non sono stati ancora sentiti, per ora sono state acquisite le immagini di alcune telecamere della zona.

Certo, le coincidenze sono inquietanti. Sempre in periodo festivo, alla vigilia dello scorso Natale, era stato l'ex sindaco di Castel San Giorgio Giuseppe Alfano a subire l'avvertimento. Mentre tra settembre e ottobre 2022, nel vicino Comune di San Marzano sul Sarno, erano state incendiate le auto di due assessori. L'escalation scatena la solidarietà dei parlamentari Dem e 5 stelle e fa innalzare la voce dei primi cittadini del territorio: lo Stato non ci lasci soli.

Nel servizio le interviste ai sindaci Carmine Pagano e Paola Lanzara.