Auto in una voragine a Napoli, 87enne salvato dai carabinieri

Il temporale che si è abbattuto in mattinata su Napoli ha provocato danni e disagi. Disavventura e, per fortuna, soltanto tanto spavento per un ottantasettenne al parco Parco Comola Ricci in zona Corso Vittorio Emanuele. L'uomo era alla guida della sua auto quando è finito in una voragine che si è aperta lungo la sede stradale. L'anziano è rimasto incastrato all'interno della vettura con l'acqua che gli è salita fino alle gambe. A salvarlo sono stati i carabinieri. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

L'allerta meteo per piogge e temporali su tutta la regione emanata dalla Protezione Civile è scattata alle 8 ed è valida fino a mezzanotte.

Il livello di criticità, ossia del rischio idrogeologico per temporali è giallo, ovvero tenue, su tutto il territorio. I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione e sono accompagnati da grandine, fulmini e raffiche di vento. Le precipitazioni, in alcuni punti del territorio quindi sono state repentine e intense.