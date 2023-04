Ciano, Glik e lo spirito Agostinelli: il Benevento si aggrappa alla speranza

Quattro punti dalla zona playout, sette dalla salvezza diretta: a cinque giornate dal termine è questa la classifica del Benevento, ultimo in serie B.

Il nuovo tecnico Andrea Agostinelli, chiamato a sostituire Stellone, ha esordito pareggiando in casa contro la Reggina: al di là del risultato, tutto sommato positivo considerando il vantaggio dei calabresi nel primo tempo, è la reazione della Strega a dare un segnale di speranza insieme al ritorno al gol di Ciano e a quello in campo di Kamil Glik dopo tre mesi di assenza.

“Ho viste le facce dei giocatori a fine partita – ha detto il tecnico – e quei volti mi dicono che ci credono”. Agostinelli è stato chiaro: tutto dipende dalla testa, perché la rosa non è da retrocessione.

Sarà utile convincere anche i tifosi, ora propensi alla contestazione.

Servirà l'impresa: per il rush finale Palermo, Parma, Cittadella, Modena e l’ultimo turno a Perugia, con la speranza che possa essere uno scontro diretto decisivo per la permanenza in B.