Beyond. Michael Biberstein

Beyond - Al di là - è la prima personale in un luogo istituzionale in Italia di Michael Biberstein, l'artista d'arte contemporanea nato in Svizzera nel 1948 e vissuto in Portogallo, fino al giorno della morte, nel 2013.

L'allestimento, a cura di Marina Guida, colloca il visitatore, nell'immensità, nel sublime, nel mistero. La mostra è l'esortazione a guardare oltre il visibile, attraversando l'enigma della percezione.



Le enormi tele rimandano a luoghi onirici, stranianti, fra spiragli di luce e rari accenni di colore, e sono il tentativo di cogliere l'energia generatrice dell'universo, luminosa, elettrica, potente.

L'esposizione è stata organizzata in collaborazione con la Galleria Giorgio Persano di Torino, dopo essere stata selezionata dal Comitato Scientifico del Museo attraverso il bando di valorizzazione partecipata del primo semestre 2023 della Reggia di Caserta. Sarà visitabile fino al 5 giugno negli appartamenti della Regina.