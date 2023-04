Bimba investita e uccisa, la madre alla guida non aveva la patente

Emergono nuovi dettagli sulla tragedia avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Casalnuovo, nel Napoletano che ha portato alla morte di una bambina di 7 anni.

A investirla con l'automobile in retromarcia la madre, 33 anni, che non aveva la patente. Un particolare che contribuisce forse a spiegare le notizie confuse trapelate immediatamente dopo l'incidente e che avevano fatto pensare alla responsabilità di un pirata della strada, scappato senza prestare soccorso. Poco dopo, però, è stato chiaro che il veicolo coinvolto era lì nel luogo dell'impatto e che chi era al volante, probabilmente per esercitarsi alla guida, stava vivendo il dramma in prima persona.

Nell'incidente investito anche un uomo che non ha riportato conseguenze. Il corpo della bambina è stato sequestrato per ordine della procura di Nola, insieme alla vettura. Si attende l'autopsia prima di dare l'autorizzazione ai funerali.