Caivano, ragazzo trovato senza vita in auto: è giallo

Lo hanno trovato privo di vita in una zona periferica di Caivano, nel napoletano. Un ragazzo di 19 anni, riverso nella sua auto, un colpo di pistola al torace e la pistola accanto al corpo. La Polizia, allertata da una telefonata anonima, non esclude nessuna ipotesi. Anche quella del suicidio ma ci si interroga su come avrebbe fatto un ragazzo così giovane, incensurato, a procurarsi l'arma. Potrebbe esserci stata una lite o un tentativo di rapina ma perché lasciare l'arma del delitto sul posto? Gli interrogativi sono tanti. I rilievi sul corpo, sull'arma e nell'abitacolo dell'auto potranno chiarirne alcuni, ma forse solo le telecamere della zona riusciranno a fornire risposte su questa ennesima tragedia che vede vittima un giovanissimo.