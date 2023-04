Campania, la Zes funziona e crea lavoro. Ma ora va agganciata al Pnrr

Quella campana è stata la prima Zona economica speciale a rilasciare un'autorizzazione unica per un nuovo insediamento produttivo nel territorio regionale a pochi giorni dalla nascita dello Sportello Unico Digitale. Era il 12 luglio dello scorso anno e con un unico provvedimento veniva dato li via libera per un investimento previsto nell'area industriale di Pianodardine in provincia di Avellino.

Da allora a oggi le imprese hanno scommesso sulla ZES Campania, prima Regione a credere in questo strumento, per una cifra pari ai due terzi di quanto avessero fatto nei cinque anni precedenti e 2000 nuovi posti di lavoro.



I dati snocciolati fanno ben sperare per le prospettive future dell'economia campana ma la sfida, oggi, è quella di agganciare le ZES alla nuova programmazione del PNRR, è stato il coro unanime di istituzioni e addetti ai lavori intervenuti alla tavola rotonda organizzata dall'Interporto Campano al NolaBusinesspark.

Nel servizio le voci di: Giosy Romano, commissario straordinario Zes Campania, Antonio Marchiello, assessore regionale alle attività produttive, Claudio Ricci, amministratore delegato Interporto Campano, e Piero De Luca, deputato Pd