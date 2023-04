IL VIDEO - Carenze igieniche e blatte, chiuse le cucine di 5 case di cura

Il riscontro di carenze igienico sanitarie e, in un caso, in una clinica, anche la presenza di blatte, ha portato i carabinieri del Nas a chiudere cinque cucine di altrettante mense ospedaliere durante una serie di controlli eseguiti in collaborazione con personale dell'Asl Napoli 1 Centro.

Il "blocco sanitario" dei carabinieri ha riguardato, in particolare, cinque case di cura private a Napoli e anche un ospedale della provincia, dove, in un deposito nei sotterranei, nel quale sono state riscontrate diverse irregolarità, veniva confezionato il cibo per i pazienti preparato da ditte esterne alla struttura sanitaria.