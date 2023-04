Caso plusvalenze, restituiti alla Juve i 15 punti di penalizzazione

Cambia la classifica della serie A con la Juventus terza alle spalle della Lazio. E' l'effetto della decisione del Collegio di Garanzia del Coni che ha accolto il ricorso della società bianconera contro i 15 punti di penalizzazione che le erano stati comminati per il caso plusvalenze. Si tratta però di una sospensione della sanzione, visto che ora la palla passa alla Corte d'Appello della Federazione ,a cui sono stati inviati gli atti per una nuova determinazione della penalizzazione.

E domenica sera a far visita alla Juventus sarà la capolista Napoli. La squadra, dopo un giorno di riposo concesso da Spalletti per tirare il fiato dopo le fatiche di Coppa, tornerà ad allenarsi nel centro sportivo di Castel Volturno. Azzurri alle prese con gli infortuni di Mario Rui, Politano e Rrahmani che salteranno il match con i bianconeri.

Scenderà invece in campo domani alle 15 la Salernitana. All'Arechi arriva il Sassuolo. Granata reduci da sette risultati utili consecutivi, ma l'appuntamento con la vittoria manca dal 26 febbraio scorso, quando gli uomini di Sousa si imposero sul Monza.