Cerimonia di commemorazione in ricordo dell'assessore Raffaele Delcogliano

Quarant'un anni dopo l'omicidio il ricordo dell'assessore Raffaele Delcogliano nato a Benevento nel 1948 e ucciso dalle Brigate Rosse a Napoli nel 1982 con il suo autista, Aldo Iermano, è ancora vivo nella memoria di tutti. Numerosi i riconoscimenti consegnati dal Consiglio Regionale della Campania presieduto da Gennaro Oliviero nella sala della biblioteca a lui intitolata ad agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco che si sono distinti per azioni di coraggio e di contrasto alla criminalità. Il Questore di Napoli, Alessandro Giuliano - figlio di Boris Giuliano, Capo della Squadra Mobile di Palermo assassinato dalla mafia nel 1979 - ha consegnato, fra gli altri, il Premio alla memoria di Giuseppe Vergolino, Capo della Polizia recentemente scomparso, per essersi distinto in una complessa attività d'indagine nei confronti di una trentina di persone ritenute responsabili per associazione a delinquere.