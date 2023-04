Milan-Napoli, rebus attacco per Spalletti

Più che i gol, conta gli acciacchi il miglior attacco della Champions League. E proprio nel momento clou, con il Milan alle porte per la prima volta degli azzurri ai quarti di finale.

L'allenamento di Pasquetta a Castel Volturno ha sciolto pochi dubbi. Out Simeone: solo terapie, per il Cholito, dopo l'infortunio di Lecce. Lavoro personalizzato per Raspadori. Ottanta minuti in campo nelle ultime due di campionato. Dopo 46 giorni di stop, Jack non può essere ancora al top della condizione.

E poi, Osimhen. Il più atteso. 25 gol in 29 partite. Ai box contro Milan e Lecce per un problema all'adduttore, il nigeriano non si è ancora allenato col gruppo. "Lavoro individuale in campo e in palestra" recita il bollettino ufficiale. Il timore è che, accelerando il rientro, possa incappare in una ricaduta e compromettere il resto della stagione.

Fino all'ultimo, fino alla partenza per Milano, sarà un filo diretto con lo staff sanitario. "Dipendesse da Osimhen - ha detto Spalletti - scenderebbe in campo pure in macchina". Ma se tutti e tre gli attaccanti dovessero dare forfait, toccherà al tecnico toscano estrarre il coniglio dal cilindro. Tra le ipotesi possibili: Kvaratskhelia falso nove.