Clima rovente in casa Napoli, Spalletti chiamato a isolare la squadra

Finora aprile è stato freddo ma in casa Napoli il clima è rovente. Non all'interno del gruppo azzurro, sia chiaro, ma intorno. Di fuoco le ultime dichiarazioni del presidente De Laurentiis contro gli ultras dopo gli scontri di domenica sera in curva che, per ora, hanno portato all'inchiesta aperta dalla procura e ai due arresti della polizia. Il patron ha parlato di delinquenti e invocato una legge Thatcher per l'Italia.

La rottura tra le parti è, dunque, totale. Nell'aria si respira una tensione che, negli ultimi giorni, ha sostituito la gioia per il dominio in campionato e per lo storico accesso ai quarti di Champions. Spalletti deve essere bravo ad isolare i giocatori. Venerdì alle diciannove si scenderà in campo a Lecce. Bisognerà riscattarsi e ritrovare le certezze smarrite contro il Milan dimostrando che la scoppola rimediata al Maradona è stata un incidente di percorso.

Ancora fuori Osimhen, in Salento Spalletti non cambierà tanto. Potrebbero trovare posto dal primo minuto Juan Jesus per uno dei due centrali, Elmas per Zielinski e Lozano per Politano. Arbitrerà Manganiello, mentre, il signor Fabbri dirigerà Salernitana - Inter. A Paulo Sousa mancherà ancora Mazzocchi. All'Arechi potrebbe essere record di presenze.