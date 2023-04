Maradona e una "locura" che unisce: c'è un po' di Napoli a Buenos Aires

Il culto di Diego Armando Maradona unisce Napoli e l'Argentina. Non può che partire da qui il racconto del Napoli Club Buenos Aires, fondato da Andrea Camera, un ragazzo nato a Pescara da genitori campani e cresciuto tra la Lombardia e Roma. Il suo accento lo tradisce, ma la sua fede, forse anche per questo, è ancora più grande. C'è anche e soprattutto lui dietro la “locura” dei tifosi che si riuniscono in un bar del quartiere Palermo per sostenere gli azzurri.