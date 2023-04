Dal voto elettronico al turismo di ritorno: in campo per gli italiani nel mondo

Voto elettronico, servizi sanitari, rete consolare: riparte da Paestum l'impegno della Confederazione italiani nel mondo. La riforma della legge Tremaglia è tra gli obiettivi insieme alla digitalizzazione dei servizi di assistenza per l'estero. Ma gli ottanta milioni di italiani che vivono all'estero sono anche una risorsa economica, per il consumo di prodotti italiani ma anche per il turismo di ritorno. E in cantiere c'è un museo che racconti la storia degli emigrati italiani nel mondo.

Nel servizio le interviste ad Angelo Sollazzo, presidente della Confederazione italiani nel mondo, e a Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri.