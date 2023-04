Contro il Torino Sousa pensa ad un centrocampista in più

Una sfida tra due squadre a caccia della vittoria. La Salernitana è reduce da cinque pareggi consecutivi - preziosissimo quello con l'Inter raggiunto all'ultimo minuto - il Torino da un punto nelle ultime tre.

Paulo Sousa conosce bene le peculiarità della squadra di Juric: intensità e un mix di marcature a uomo e pressione a tutto campo. Per questo motivo il tecnico, oltre a restituire la maglia da titolare a Dia, potrebbe rinforzare il centrocampo dove però saranno tante le assenze. Mancheranno Crnjgoi, Coulibaly e Maggiore. Dubbi anche sulla fascia destra, con Mazzocchi che non è ancora pronto a tornare in campo dal primo minuto.

In difesa assente Fazio, davanti ad Ochoa dovrebbe essere confermato il trio Daniliuc, Gyomber, Pirola. Anche se Sousa ha elogiato il lavoro di Lovato e di Troost-Ekong, che ha ritrovato il campo e i primi minuti contro l'Inter.

Anche a Torino la Salernitana potrà contare sul suo pubblico: attesi poco meno di 2000 tifosi ospiti per cercare di blindare la salvezza.