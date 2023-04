"Sarò con te, ma tu non devi... sporcare"

Come tra i vicoli della città, è l'azzurro il colore prevalente tra i bambini delle scuole di Napoli, in corteo da piazza Mercato per dire sì ai festeggiamenti per lo scudetto. Senza però imbrattare i monumenti.

L'iniziativa - organizzata dall'associazione "Gli angeli del bello" - si inserisce in un progetto più ampio, avviato già dal mese di gennaio.

La salvaguardia del patrimonio storico-culturale in vista della festa di fine campionato è un tema ricorrente. Ribadito in più occasioni dall'amministrazione comunale e rilanciato da tante realtà associative della città. Al corteo, con le scuole, anche le Municipalità 2, 3 e 4 che abbracciano il centro storico.

Nel servizio, le voci di:

Francesco Muzio - Associazione “Gli Angeli del Bello”

Giuseppe Serroni - Associazione “I Sedili di Napoli”