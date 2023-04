Costiera amalfitana, dal 24 aprile tornano le targhe alterne

Tornano le targhe alterne sulla Statale 163 Amalfitana dal 24 aprile al 2 maggio, in occasione delle festività e del lungo ponte. E' prevista la circolazione a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle 10 alle 18 tranne quelli con deroghe specifiche. Un provvedimento reso necessario per il pienone di turisti in costiera Amalfitana. Tutto esaurito negli alberghi e in altre strutture ricettive di Ischia, Procida e Capri. Successo anche per la penisola Sorrentina, il Cilento e le aree interne.

Una media anche di tre notti in alcune aree della Campania con un ritorno di stranieri e italiani. Una stagione che si avvia a registrare per l'estate numeri da sold out in tutta la Campania. Intensificati i controlli da parte delle forze dell'ordine sulle isole e nei luoghi di vacanza, presidi sulle banchine dei porti che hanno consentito, nei giorni scorsi, di identificare a Ischia 184 persone. Controlli anche in mare dove sono state registrate violazioni per mancanza di dotazioni di sicurezza a bordo e per la pesca sportiva in area marina protetta "Regno di Nettuno".