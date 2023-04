Crisi della sanità in Campania, in piazza il personale sanitario

Milleduecento posti letto in meno nei nosocomi partenopei, tre ospedali convertiti in Covid Center e ora chiusi, graduatorie cristallizzate. Quattordicimila unità di personale mancanti in RegioneQuesti alcuni dei dati che testimoniano la crisi della sanità in Regione. Davanti palazzo Santa Lucia gli operatori sanitari aderenti alla Cisl Funzione Pubblica sono scesi in piazza per far evidenziare le gravi lacune di personale nelle strutture sanitarie campane.

Una crisi che con l’approvazione dell’autonomia differenziata potrebbe anche peggiorare, questo teme il sindacato, che imputa all’amministrazione regionale di aver centralizzato troppo la gestione della sanità creando i presupposti per una vera e propria migrazione per le cure.

Tra le richieste anche la firma del nuovo contratto per i Pronto Soccorso che dovrebbe incentivare il reperimento di personale nei reparti d’urgenza, che vivono una profonda emergenza.

Nel servizio le interviste a Luigi D’Emilio, segretario FP CISL Napoli e Lorenzo Medici, segretario generale FP CISL Campania.